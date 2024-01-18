Економіка рф через зростання військових витрат може "перегрітися" - британська розвідка
Київ • УНН
Британська розвідка припускає, що економіка росії може "перегрітися" через збільшення витрат на оборону на тлі її вторгнення в Україну.
Триваюче вторгнення росії в Україну може вплинути на економіку країни-агресора. Через те, що рф нарощує витрати на оборону за рахунок інших сфер, ризик "перегріву" російської економіки залишається. Про це йдеться у новому звіті Міноборони Великої Британії на основі розвідданих, пише УНН.
Деталі
Аналітики зазначають, що російський центробанк підвищив процентну ставку на 1%, до нової базової ставки в 16%. Як повідомляється, це вже п’яте підвищення з липня 2023 року.
У звіті вказується, що інфляція в росії продовжувала прискорюватися до кінця 2023 року, яка в листопаді склала 7,5% проти 6,7% у жовтні. Загалом інфляція на 2023 рік, за оцінками російської статистичної служби, становитиме 7,4%, що майже вдвічі перевищує ціль центробанку.
Триваюче вторгнення росії в Україну, швидше за все, негативно вплине на перспективи російської економіки. Імпорт зростав швидше, ніж експорт, що, ймовірно, сприяло знеціненню рубля з початку війни, що, ймовірно, спричинило інфляцію. Оскільки росія нарощує витрати на оборону за рахунок інших сфер, ризик перегріву російської економіки залишається ймовірним
Нагадаємо
Світовий банк очікує, що економіка України зросте на 3,2% у 2024 році, незважаючи на такі виклики, як російське вторгнення та висока інфляція.