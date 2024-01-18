Економіка рф через зростання військових витрат може "перегрітися" - британська розвідка

Триваюче вторгнення росії в Україну може вплинути на економіку країни-агресора. Через те, що рф нарощує витрати на оборону за рахунок інших сфер, ризик "перегріву" російської економіки залишається. Про це йдеться у новому звіті Міноборони Великої Британії на основі розвідданих, пише УНН.

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Аналітики зазначають, що російський центробанк підвищив процентну ставку на 1%, до нової базової ставки в 16%. Як повідомляється, це вже п’яте підвищення з липня 2023 року.

У звіті вказується, що інфляція в росії продовжувала прискорюватися до кінця 2023 року, яка в листопаді склала 7,5% проти 6,7% у жовтні. Загалом інфляція на 2023 рік, за оцінками російської статистичної служби, становитиме 7,4%, що майже вдвічі перевищує ціль центробанку.

Триваюче вторгнення росії в Україну, швидше за все, негативно вплине на перспективи російської економіки. Імпорт зростав швидше, ніж експорт, що, ймовірно, сприяло знеціненню рубля з початку війни, що, ймовірно, спричинило інфляцію. Оскільки росія нарощує витрати на оборону за рахунок інших сфер, ризик перегріву російської економіки залишається ймовірним - йдеться у звіті.

Нагадаємо

Світовий банк очікує, що економіка України зросте на 3,2% у 2024 році, незважаючи на такі виклики, як російське вторгнення та висока інфляція.