Экономический фронт: Veladis уплатила более 150 млн грн налогов в бюджет

Детали

Кроме того, предприятия, работающие под брендом Veladis, сохранили 1300 рабочих мест и продолжили выплачивать зарплаты сотрудникам.

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“Компаниям удалось в эти сложные времена сохранить 1300 рабочих мест и выплату заработной платы, ведь люди в любое время – это самое ценное, что у нас есть. Предприятиями в государственный бюджет за первое полугодие было уплачено 154 миллиона гривен налогов и сборов, что очень важно для экономики страны”, – отметили в компании.

Напомним

Компания Veladis договорилась с американским поставщиком табачных изделий о предоставлении помощи Вооруженным силам Украины в виде партии сигарет почти на 400 млн грн.

Справка

Veladis – один из самых крупных производителей рыбной продукции Украины. Производством продукции занимается ООО "Компания Стингрей", а ее реализацией – ООО "Альбакор".