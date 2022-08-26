Экономический фронт: Veladis уплатила более 150 млн грн налогов в бюджет
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Компания Veladis за первое полугодие 2022 года уплатила 154 млн грн налогов и сборов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе компании.
Детали
Кроме того, предприятия, работающие под брендом Veladis, сохранили 1300 рабочих мест и продолжили выплачивать зарплаты сотрудникам.
Цитата
“Компаниям удалось в эти сложные времена сохранить 1300 рабочих мест и выплату заработной платы, ведь люди в любое время – это самое ценное, что у нас есть. Предприятиями в государственный бюджет за первое полугодие было уплачено 154 миллиона гривен налогов и сборов, что очень важно для экономики страны”, – отметили в компании.
Напомним
Компания Veladis договорилась с американским поставщиком табачных изделий о предоставлении помощи Вооруженным силам Украины в виде партии сигарет почти на 400 млн грн.
Справка
Veladis – один из самых крупных производителей рыбной продукции Украины. Производством продукции занимается ООО "Компания Стингрей", а ее реализацией – ООО "Альбакор".