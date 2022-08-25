Veladis передала цигарок для ЗСУ на 400 млн грн - куріння допомагає знищувати окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Компанія Veladis домовилась з американським постачальником тютюнових виробів про надання допомоги Збройним Силам України у вигляді партії цигарок на 400 млн грн. Про це повідомили у пресслужбі компанії, передає УНН.
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«Керівництву компаній вдалося домовитись з великим американським виробником тютюнових виробів про надання допомоги ЗСУ у вигляді великої партії цигарок на суму 400 млн грн, спеціально виготовлених для потреб ЗСУ з відповідним маркуванням, організувати логістику та доставку в Україну. Хоч паління і шкідливе для здоров'я, але хлопцям на передовій вони дуже знадобляться», - йдеться у повідомленні.
Деталі
Окрім того, Veladis надали гуманітарну допомогу своєю продукцією на 6 млн грн. Її направили у різні організації, такі як: Товариство Червоного Хреста, Підрозділам Національної гвардії, Нацполіції та Збройним Силам України, Державній прикордонній службі та ще багатьом благодійним фондам.
Довідка
Veladis - один з найбільших виробників рибної продукції країни. Виробництвом та реалізацією продукції займаються ТОВ “Компанія Стінгрей» та ТОВ «Альбакор».