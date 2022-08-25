Veladis передала сигарет для ВСУ на 400 млн грн - курение помогает уничтожать оккупантов

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"Руководству компаний удалось договориться с крупным американским производителем табачных изделий о предоставлении помощи ВСУ в виде крупной партии сигарет на сумму 400 млн грн, специально изготовленных для нужд ВСУ с соответствующей маркировкой, организовать логистику и доставку в Украину. Хоть курение и вредно для здоровья, но ребятам на передовой они очень пригодятся", - говорится в сообщении.

Детали

Кроме того, Veladis предоставили гуманитарную помощь своей продукцией на 6 млн грн. Ее направили в разные организации, такие как: Общество Красного Креста, Подразделениям Национальной гвардии, Нацполиции и Вооруженным Силам Украины, Государственной пограничной службе и многим благотворительным фондам.

Справка

Veladis – один из крупнейших производителей рыбной продукции страны. Производством и реализацией продукции занимаются ООО “Компания Стингрей" и ООО "Альбакор".