Економічний фронт: Veladis сплатила понад 150 млн грн податків до бюджету

Деталі

Окрім того, підприємства, які працюють під брендом Veladis, зберегли 1300 робочих місць та продовжили виплачувати зарплати співробітникам.

Цитата

“Компаніям вдалося у ці складні часи зберегти 1300 робочих місць та виплату заробітної плати, адже люди у будь-який час – це найцінніше, що в нас є. Підприємствами до державного бюджету за перше півріччя було сплачено 154 мільйони гривень податків та зборів, що дуже важливо для економіки країни”, – зазначили в компанії.

Нагадаємо

Компанія Veladis домовилась з американським постачальником тютюнових виробів про надання допомоги Збройним Силам України у вигляді партії цигарок на майже 400 млн грн.

Довідка

Veladis – один з найбільших виробників рибної продукції України. Виробництвом продукції займається ТОВ “Компанія Стінгрей”, а її реалізацією – ТОВ "Альбакор".