Джонсон планирует посетить Киев – СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует приехать в Киев, чтобы поддержать Украину в войне, которую начала россия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.
Детали
Как отметили, сейчас помощники Джонсона анализируют уместность поездки в Киев и ее ценность для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.
По данным издания, категорически против этого визита выступает служба охраны премьера-министра Великобритании. Работники службы боятся за безопасность Джонсона в стране, где идет война.
Напомним
Борис Джонсон в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским отметил, что Британия будет продолжать усиливать военную, экономическую и дипломатическую поддержку.