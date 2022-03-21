Джонсон планирует посетить Киев – СМИ

Детали

Как отметили, сейчас помощники Джонсона анализируют уместность поездки в Киев и ее ценность для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По данным издания, категорически против этого визита выступает служба охраны премьера-министра Великобритании. Работники службы боятся за безопасность Джонсона в стране, где идет война.

Напомним

Борис Джонсон в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским отметил, что Британия будет продолжать усиливать военную, экономическую и дипломатическую поддержку.