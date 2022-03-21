Джонсон планує відвідати Київ – ЗМІ

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Як зазначили, зараз помічники Джонсона аналізують доречність поїздки у Київ та її цінність для переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

За даними видання, категорично проти цього візиту виступає служба охорони прем'єра-міністра Великої Британії. Працівники служби бояться за безпеку Джонсона у країні, де триває війна.

Нагадаємо

Борис Джонсон у розмові із президентом України Володимиром Зеленським зазначив, що Британія продовжуватиме посилювати військову, економічну та дипломатичну підтримку.