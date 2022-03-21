Джонсон планує відвідати Київ – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон планує приїхати до Києва, щоб підтримати Україну у війні, яку розпочала росія. Про це повідомляє УНН із посиланням на Daily Mail.
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Як зазначили, зараз помічники Джонсона аналізують доречність поїздки у Київ та її цінність для переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.
За даними видання, категорично проти цього візиту виступає служба охорони прем'єра-міністра Великої Британії. Працівники служби бояться за безпеку Джонсона у країні, де триває війна.
Нагадаємо
Борис Джонсон у розмові із президентом України Володимиром Зеленським зазначив, що Британія продовжуватиме посилювати військову, економічну та дипломатичну підтримку.