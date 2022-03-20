Обговорили просування інтересів України на зустрічах НАТО та G7: Джонсон та Зеленський провели телефонні перемовини
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон поговорив з президентом України Володимиром Зеленським. Він наголосив, що Британія продовжуватиме посилювати військову, економічну та дипломатичну підтримку. Про це Джонсон повідомив на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.
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У ході розмови прем'єр розповів Зеленському, як він буде просувати інтереси України на зустрічах НАТО та G7 наступного тижня, аби закінчити війну.
"Я говорив з президентом України сьогодні вдень, щоб пояснити, як я буду працювати над просуванням інтересів України на зустрічах НАТО та G7 цього тижня. Велика Британія продовжуватиме посилювати військову, економічну та дипломатичну підтримку, щоб допомогти покласти край цьому жахливому конфлікту", - йдеться у повідомленні.
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