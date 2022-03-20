Обсудили продвижение интересов Украины на встречах НАТО и G7: Джонсон и Зеленский провели телефонные переговоры

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В ходе разговора премьер рассказал Зеленскому, как он будет продвигать интересы Украины на встречах НАТО и G7 на следующей неделе, чтобы закончить войну.

"Я говорил с президентом Украины сегодня днем, чтобы объяснить, как я буду работать над продвижением интересов Украины на встречах НАТО и G7 на этой неделе. Великобритания продолжит усиливать военную, экономическую и дипломатическую поддержку, чтобы помочь положить конец этому ужасному конфликту", - говорится в сообщении.

Напомним

Уже шесть стран начали расследовать военные преступления россии.