Обсудили продвижение интересов Украины на встречах НАТО и G7: Джонсон и Зеленский провели телефонные переговоры
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он подчеркнул, что Британия будет продолжать усиливать военную, экономическую и дипломатическую поддержку. Об этом Джонсон сообщил на своей странице в Twitter, передает УНН.
Детали
В ходе разговора премьер рассказал Зеленскому, как он будет продвигать интересы Украины на встречах НАТО и G7 на следующей неделе, чтобы закончить войну.
"Я говорил с президентом Украины сегодня днем, чтобы объяснить, как я буду работать над продвижением интересов Украины на встречах НАТО и G7 на этой неделе. Великобритания продолжит усиливать военную, экономическую и дипломатическую поддержку, чтобы помочь положить конец этому ужасному конфликту", - говорится в сообщении.
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