Джонсон не станет просить об отсрочке Brexit, даже если будет обязан это сделать по закону

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 51098 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 105922 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 98061 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 153349 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 202668 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 182463 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 227847 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 204197 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 459717 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 236839 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
3м/с
57%
Популярные новости

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

6 апреля, 08:19 • 90887 просмотра

"Время усиливать давление на москву": в МИД отреагировали на ночную атаку рф

6 апреля, 08:40 • 27952 просмотра

В Грузии произошло землетрясение

6 апреля, 08:59 • 58318 просмотра

Фейковый бейдж с надписью "Мой папа - уклонист": в ЦПД разоблачили очередной "вброс" российской пропаганды

6 апреля, 09:28 • 31628 просмотра

Апрельский снег накрыл Украину: в какие области вернулась зима

10:08 • 56298 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 224858 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 207099 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 293062 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 459722 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 557323 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 153363 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 70142 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 67205 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 73040 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 103380 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Джонсон не станет просить об отсрочке Brexit, даже если будет обязан это сделать по закону

Киев • УНН

 • 11308 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон просить ЕС об отсрочке Brexit даже в том случае, если принятый парламентом закон будет обязывать его это сделать. Это подтвердил в среду вечером сам глава британского правительства, отвечая на вопросы членов Палаты общин британского парламента, передает УНН.

Джонсон не станет просить об отсрочке Brexit, даже если будет обязан это сделать по закону

“Не буду”, — сказал он в ответ на вопрос о том, будет ли он обращаться к ЕС с просьбой отложить Brexit на три месяца, если до 19 октября ему не удастся заключить с Брюсселем новое соглашение об условиях выхода Великобритании из состава ЕС или получить разрешение парламента на осуществление Brexit без соглашения.

При этом закон, который вступил в силу 9 сентября, обязывает его сделать именно это, если два вышеупомянутых условия не будут выполнены. Законопроект, внесенный в Палату общин депутатом-лейбористом Хилари Бенн и утвержден в рекордно короткие сроки, призванный не допустить возможности Brexit без соглашения, который грозит долгосрочными негативными последствиями для британской экономики. В ходе того же заседания парламента Джонсон неоднократно повторял, что намерен придерживаться принятого закона, но при этом он также твердо настаивает на том, что страна покинет ЕС не позднее 31 октября — с договором или без него. Сам премьер не объясняет свою позицию, отмечая лишь, что рассчитывает заключить соглашение с ЕС в установленный срок, однако ранее члены его кабинета намекали на то, что правительство попытается найти лазейку, которая позволит обойти действие закона, если это понадобится.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Brexit: Джонсон досрочно прекратил участие в работе Генассамблеи ООН

Противники Джонсона, со своей стороны, неоднократно заявляли о том, что подадут на премьера и правительство в суд, если закон Бенна будет нарушен. Если же глава правительства откажется выполнять постановление суда, то это может грозить ему тюрьмой. Во вторник правительство Джонсона уже потерпело поражение в Верховном суде Соединенного Королевства, который постановил, что решение Кабмина приостановить работу парламента на пять недель накануне Brexit было незаконным. На следующий день после вынесения решения депутаты Палаты общин собрались на первое за две недели заседания и почти 3 часа отчаянно критиковали премьера, который отвечал на вопросы и выпады законодателей.

В четверг правительство Джонсона намерено выступить с инициативой о новом прекращении работы парламента — на этот раз рассчитанного всего на несколько дней. Выступая после Джонсона, лидер Палаты общин Джейкоб Рис-Могг заявил, что правительство предложит отправить депутатов на короткие каникулы в связи с проведением ежегодной конференции правящей Консервативной партии. Съезд тори будет проходить в Манчестере с 29 сентября по 2 октября.

Как писал УНН, британский парламент возобновил работу 25 сентября.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,657.60
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,770.07