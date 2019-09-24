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Brexit: британський суд назвав незаконним припинення роботи парламенту

Brexit: британський суд назвав незаконним припинення роботи парламенту

Київ • УНН

 • 9926 перегляди

КИЇВ. 24 вересня. УНН. Верховний суд Великої Британії визнав незаконним припинення роботи парламенту країни до 14 жовтня. Про це повідомляє Sky News, передає УНН.

"Верховний суд постановив, що рішення про призупинення роботи парламенту до 14 жовтня було незаконним. Одностайне рішення ухвалили всі 11 суддів", - йдеться у повідомленні.

Під час слухань опоненти прем'єр-міністра країни Бориса Джонсона заявляли, що той хотів "задушити" дебати з приводу Brexit, призупинивши роботу парламенту. Захисники прем'єр-міністра стверджували, що рішення було законним.

Це рішення може потягнути за собою скликання парламенту країни раніше запланованого терміну, надавши законодавцям додатковий час для ретельного вивчення і протидії його планам вивести Велику Британію з Європейського Союзу, з угодою або без неї, 31 жовтня.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив про те, що британський парламент припиняє свою роботу до 14 жовтня.

У Британії відбулися протести через зупинку роботи парламенту.

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