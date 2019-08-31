У Британії відбулися протести через зупинку роботи парламенту
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. По всій Великій Британії відбулися акції протесту проти плану прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона призупинити роботу британського парламенту. Про це УНН повідомляє з посиланням на BBC.
"По всій країні проходять акції протесту проти плану Бориса Джонсона призупинити роботу парламенту Великої Британії. Загальнонаціональний рух, відомий як "Зупинити переворот", заявив, що в суботу відбудеться 32 акції протесту", - йдеться в повідомленні.
Також вказано, що в Лондоні тисячі людей приєдналися до демонстрації, в результаті чого Вайтхолл "зупинився".
Як зазначає Sky News, протестувальники перекрили центральний лондонський міст. Так, низка активістів заблокувала міст Ватерлоо, вигукуючи "зупинити переворот" і "наша демократія і парламент перебувають під загрозою".
Лідер лейбористів Джеремі Корбін закликав членів парламенту приєднатися до демонстрацій і виступити проти закриття парламенту.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив про те, що британський парламент припиняє свою роботу до 14 жовтня.
Як повідомляв УНН, королева Єлизавета ІІ схвалила призупинення роботи парламенту.
#stopthecoup have occupied Waterloo bridge pic.twitter.com/sXePC0cGYX— Ruth Westcott (@Ruthis0nfire) August 31, 2019
@SkyNews @BBCBreaking @itvpresscentre Protest on Waterloo Bridge, shut down the road: pic.twitter.com/N1ZK5p1BUD— Benjamin Roden (@benjamin_roden) August 31, 2019