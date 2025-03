У Британії відбулися протести через зупинку роботи парламенту

"По всій країні проходять акції протесту проти плану Бориса Джонсона призупинити роботу парламенту Великої Британії. Загальнонаціональний рух, відомий як "Зупинити переворот", заявив, що в суботу відбудеться 32 акції протесту", - йдеться в повідомленні.

Також вказано, що в Лондоні тисячі людей приєдналися до демонстрації, в результаті чого Вайтхолл "зупинився".

Як зазначає Sky News, протестувальники перекрили центральний лондонський міст. Так, низка активістів заблокувала міст Ватерлоо, вигукуючи "зупинити переворот" і "наша демократія і парламент перебувають під загрозою".

Лідер лейбористів Джеремі Корбін закликав членів парламенту приєднатися до демонстрацій і виступити проти закриття парламенту.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив про те, що британський парламент припиняє свою роботу до 14 жовтня.

Як повідомляв УНН, королева Єлизавета ІІ схвалила призупинення роботи парламенту.

