В Великобритании прошли протесты из-за остановки работы парламента

"По всей стране проходят акции протеста против плана Бориса Джонсона приостановить работу парламента Великобритании. Общенациональное движение, известное как "Остановить переворот", заявил, что в субботу состоится 32 акции протеста", - говорится в сообщении.

Также указано, что в Лондоне тысячи людей присоединились к демонстрации, в результате чего Уайтхолл "остановился".

Как отмечает Sky News, протестующие перекрыли центральный лондонский мост. Так, ряд активистов заблокировал мост Ватерлоо, выкрикивая "остановить переворот" и "наша демократия и парламент находятся под угрозой".

Лидер лейбористов Джереми Корбин призвал членов парламента присоединиться к демонстрациям и выступить против закрытия парламента.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил о том, что британский парламент прекращает свою работу до 14 октября.

Как сообщал УНН, королева Елизавета II одобрила приостановление работы парламента.

