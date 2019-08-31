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В Великобритании прошли протесты из-за остановки работы парламента

В Великобритании прошли протесты из-за остановки работы парламента

Киев  •  УНН

 • 14705 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. По всей Великобритании прошли акции протеста против плана премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона приостановить работу британского парламента. Об этом УНН сообщает со ссылкой на BBC.

"По всей стране проходят акции протеста против плана Бориса Джонсона приостановить работу парламента Великобритании. Общенациональное движение, известное как "Остановить переворот", заявил, что в субботу состоится 32 акции протеста", - говорится в сообщении.

Также указано, что в Лондоне тысячи людей присоединились к демонстрации, в результате чего Уайтхолл "остановился".

Как отмечает Sky News, протестующие перекрыли центральный лондонский мост. Так, ряд активистов заблокировал мост Ватерлоо, выкрикивая "остановить переворот" и "наша демократия и парламент находятся под угрозой".

Лидер лейбористов Джереми Корбин призвал членов парламента присоединиться к демонстрациям и выступить против закрытия парламента.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил о том, что британский парламент прекращает свою работу до 14 октября.

Как сообщал УНН, королева Елизавета II одобрила приостановление работы парламента.

#stopthecoup have occupied Waterloo bridge pic.twitter.com/sXePC0cGYX

— Ruth Westcott (@Ruthis0nfire) August 31, 2019

@SkyNews @BBCBreaking @itvpresscentre Protest on Waterloo Bridge, shut down the road: pic.twitter.com/N1ZK5p1BUD

— Benjamin Roden (@benjamin_roden) August 31, 2019

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