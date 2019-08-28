Джонсон призупинив роботу парламенту Британії до 14 жовтня
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив про те, що британський парламент припиняє свою роботу до 14 жовтня, пише УНН з посиланням на Sky News.
“Ми повинні продовжувати реалізовувати внутрішній порядок денний, і саме тому ми оголошуємо, що тронна промова королеви відбудеться 14 жовтня”, — сказав він в середу в ефірі телеканалу Sky News.
Джонсон при цьому відкинув заяву, що відстрочка засідань парламенту покликана перешкодити депутатам Палати громад заблокувати вихід країни з Євросоюзу без угоди про умови Brexit. Він пояснив, що згаданий внутрішній порядок денний він позначив під час вступу на посаду в кінці липня.
“Ми є новим урядом з чудовою програмою (націленою на те), щоб зробити наші вулиці більш безпечними, знизити рівень злочинності, ми повинні інвестувати в нашу фантастичну Національну службу охорони здоров’я, підняти рівень фінансування освіти, інвестувати в інфраструктуру, вирішити проблему (підвищення) вартості життя. Для реалізації цього нам потрібне прийняття нового законодавства”, — сказав Джонсон.
Таким чином парламентарі повернуться з літніх канікул, як і було заплановано, 3 вересня, щоб відновити сесію парламенту, розпочату ще при минулій прем’єр-міністерці Терезі Мей. Після чого з 9 вересня сесія буде припинена і відновиться 14 жовтня.
Нагадуємо, Джонсон заявив, що угода по Brexit неможлива без вилучення пункту про “бекстоп”.