Джонсон приостановил работу парламента Великобритании до 14 октября
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил о том, что британский парламент прекращает свою работу до 14 октября, пишет УНН со ссылкой на Sky News.
“Мы должны продолжать реализовывать внутреннюю повестку дня, и именно поэтому мы объявляем, что тронная речь королевы состоится 14 октября”, — сказал он в среду в эфире телеканала Sky News.
Джонсон при этом отверг заявление, что отсрочка заседаний парламента призвана помешать депутатам Палаты общин заблокировать выход страны из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit. Он пояснил, что упомянутую внутреннюю повестку он обозначил во время вступления в должность в конце июля.
“Мы является новым правительством с замечательной программой (нацеленной на то), чтобы сделать наши улицы более безопасными, снизить уровень преступности, мы должны инвестировать в нашу фантастическую Национальную службу здравоохранения, поднять уровень финансирования образования, инвестировать в инфраструктуру, решить проблему (повышения) стоимости жизни. Для реализации этого нам требуется принятие нового законодательства”, — сказал Джонсон.
Таким образом парламентарии вернутся с летних каникул, как и было запланировано, 3 сентября, чтобы возобновить сессию парламента, начатую еще при прошлом премьер-министрессе Терезе Мэй. После чего с 9 сентября сессия будет приостановлена и возобновится 14 октября.
Напоминаем, Джонсон заявил, что соглашение по Brexit невозможна без изъятия пункта о “бекстоп”.