Джонсон заявив, що угода по Brexit неможлива без вилучення пункту про “бекстоп”

“Прем’єр-міністр підкреслив, що Велика Британія вийде з ЄС 31 жовтня за будь-яких обставин, і що ми, безумовно, хочемо зробити це з угодою. Прем’єр-міністр також ясно дав зрозуміти, що до тих пір, поки Угоду про вихід знов не буде відкрито (для переговорів) і не буде скасований „бекстоп“ (режим перебування Північної Ірландії у складі митного союзу ЄС і єдиного європейського ринку після настання перехідного періоду Brexit), перспективи досягнення такої угоди не буде”, — сказав прес-секретар британського прем’єра.

Джонсон при цьому підтвердив свою прихильність дотриманню белфастські угоди (або “Угоди Страсної п’ятниці”) 1988 року, завдяки якому стало можливим політичне врегулювання північноірландського конфлікту, зазначивши, що Лондон після Brexit не буде “встановлювати інфраструктуру, вводити перевірки і контроль на кордоні” Північної Ірландії і Ірландії, додали в прес-службі.

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Нагадаємо, Велика Британія повинна була покинути ЄС 29 березня 2019 року, тобто через два роки після подачі письмового повідомлення про вихід із товариства. Однак депутати Палати громад британського парламенту тричі відхилили проект угоди про умови Brexit, досягнутого між Брюсселем і урядом прем’єр-міністра Терези Мей. У підсумку ЄС погодився перенести Brexit спочатку на квітень-травень, потім — на 31 жовтня, а Мей була змушена подати у відставку, не зумівши вивести ситуацію з глухого кута. Після її відходу крісло британського прем’єра зайняв Джонсон, який обіцяв здійснити Brexit без угоди, якщо Брюссель не погодиться з головною вимогою Лондона і не виключить з неї положення про “бекстоп”.

Як повідомляв УНН, Джонсон визнав високу ймовірність “жорсткого” Brexit.