Джонсон визнав високу ймовірність "жорсткого" Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Голова уряду Великої Британії Борис Джонсон заявив, що вихід Сполученого Королівства з ЄС без угоди цілком можливий. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.
"Борис Джонсон заявив, що шанси на хаотичний вихід Британії з ЄС значно зросли", - йдеться у повідомленні.
В інтерв'ю BBC на саміті "Великої сімки" у Франції Джонсон сказав, що у питанні Brexit "все залежить від наших друзів та партнерів з ЄС".
Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон попередить європейських лідерів на саміті Групи семи у французькому Біарріці, що Лондон на свій розсуд скоротить розмір відступних за вихід країни з Євросоюзу з 39 до 9 млрд фунтів стерлінгів в разі реалізації Brexit з відсутністю угоди.