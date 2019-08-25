Джонсон признал высокую вероятность "жесткого" Brexit

"Борис Джонсон заявил, что шансы на хаотичный выход Британии из ЕС значительно выросли", - говорится в сообщении.

В интервью BBC на саммите "Большой семерки" во Франции Джонсон сказал, что в вопросе Brexit "все зависит от наших друзей и партнеров с ЕС".

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредит европейских лидеров на саммите Группы семи во французском Биаррице, что Лондон по своему усмотрению сократит размер отступных за выход страны из Евросоюза с 39 до 9 млрд фунтов стерлингов в случае реализации Brexit с отсутствием сделки.