Джонсон признал высокую вероятность "жесткого" Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил, что выход Соединенного Королевства из ЕС без соглашения вполне возможен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
"Борис Джонсон заявил, что шансы на хаотичный выход Британии из ЕС значительно выросли", - говорится в сообщении.
В интервью BBC на саммите "Большой семерки" во Франции Джонсон сказал, что в вопросе Brexit "все зависит от наших друзей и партнеров с ЕС".
Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредит европейских лидеров на саммите Группы семи во французском Биаррице, что Лондон по своему усмотрению сократит размер отступных за выход страны из Евросоюза с 39 до 9 млрд фунтов стерлингов в случае реализации Brexit с отсутствием сделки.