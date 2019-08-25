Джонсон: Лондон по своему усмотрению сократит размер отступных за Brexit

По данным издания, отсутствие компромисса в вопросе достижения соглашения об условиях Brexit может привести к тому, что согласованная с Брюсселем правительством премьер-министра Терезы Мэй сумма отступных может быть и вовсе сокращена до 7 млрд.

Джонсон в июне, будучи в статусе главного кандидата на пост британского премьера, пообещал не выплачивать Брюсселю 39 млрд, пока Лондон не согласует новое улучшенное соглашение об условиях Brexit.

Напомним, Джонсон планирует остановить работу парламента на время выхода Британии из ЕС.