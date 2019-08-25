Джонсон планирует остановить работу парламента на время выхода Британии из ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проводит юридические консультации для того, чтобы прекратить работу парламента страны на пять недель. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Джонсон спросил генерального прокурора, можно закрыть парламент на пять недель с 9 сентября. СМИ считают, что этот шаг является попыткой остановить законодателей от принудительного продления срока действия Brexit.
"В электронном письме старших советников правительства советнику в офисе Джонсона, говорится, что премьер-министр недавно пригласил указания относительно законности такого шага", - говорится в сообщении.
Отмечается, что закрытие парламента вполне возможно, если только суды не согласятся с требованием активистов, выступающих против Brexit, заблокировать такой шаг.
Напомним, Туск надеется, что Джонсон не захочет войти в историю как "Мистер без соглашения".