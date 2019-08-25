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Джонсон планує зупинити роботу парламенту на час виходу Британії з ЄС

Джонсон планує зупинити роботу парламенту на час виходу Британії з ЄС

Київ • УНН

 • 9265 перегляди

КИЇВ. 25 серпня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон проводить юридичні консультації для того, щоб припинити роботу парламенту країни на п'ять тижнів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Джонсон спитав генерального прокурора, чи можна закрити парламент на п'ять тижнів з 9 вересня. ЗМІ вважають, що цей крок є спробою зупинити законодавців від примусового продовження терміну дії Brexit.

"В електронному листі старших радників уряду раднику в офісі Джонсона, йдеться, що прем'єр-міністр нещодавно запросив вказівки щодо законності такого кроку", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що закриття парламенту цілком можливо, якщо тільки суди не погодяться з вимогою активістів, які виступають проти Brexit, заблокувати такий крок.

Нагадаємо, Туск сподівається, що Джонсон не захоче увійти в історію як "Містер без угоди".

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