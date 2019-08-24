Туск сподівається, що Джонсон не захоче увійти в історію як "Містер без угоди"

КИЇВ. 24 серпня. УНН. Президент Європейської ради Дональд Туск сподівається, що прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон не захоче увійти в історію як "Містер без угоди", і питання Brexit буде завтра обговорюватися на полях зустрічі "Групи семи" (G7) у Франції. Про це Туск повідомив під час пресконференції перед початком зустрічі, передає УНН.