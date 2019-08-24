Туск сподівається, що Джонсон не захоче увійти в історію як "Містер без угоди"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Президент Європейської ради Дональд Туск сподівається, що прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон не захоче увійти в історію як "Містер без угоди", і питання Brexit буде завтра обговорюватися на полях зустрічі "Групи семи" (G7) у Франції. Про це Туск повідомив під час пресконференції перед початком зустрічі, передає УНН.
Туск відзначив, що Джонсон буде третім британським прем'єр-міністром - консерватором, з яким він буде обговорювати Brexit.
"ЄС завжди був відкритий для співпраці, коли Девід Кемерон хотів уникнути Brexit, коли Тереза Мей хотіла уникнути Brexit без угоди, і ми також будемо готові зараз провести серйозні переговори з прем'єр-міністром Джонсоном. Єдине, з чим я не буду працювати, це (Brexit - ред.) без угоди. І я все ще сподіваюся, що прем'єр-міністр Джонсон не захоче увійти в історію як "Містер без угоди", - додав голова Євроради.
"Ми готові вислухати ідеї, які є робочими, реалістичними і прийнятними для всіх держав-членів, включаючи Ірландію, якщо і коли уряд Великої Британії готовий буде покласти їх на стіл переговорів", - підкреслив Туск.
Раніше Джонсон написав листа Туску, в якому вказав на необхідність змінити умови виходу Британії з Євросоюзу. Зокрема, він назвав "бекстоп" на острові Ірландія "антидемократичним і невідповідним суверенітету Сполученого Королівства як держави".
Додамо, "бекстоп" (backstop) є своєрідною "страховкою", спрямованою на запобігання прикордонному контролю між Ірландією, що входить в ЄС, і Північною Ірландією в складі Сполученого Королівства, після Brexit.