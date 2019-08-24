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Туск надеется, что Джонсон не захочет войти в историю как "Мистер без сделки"

Туск надеется, что Джонсон не захочет войти в историю как "Мистер без сделки"

Киев  •  УНН

 • 10434 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Президент Европейского совета Дональд Туск надеется, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не захочет войти в историю как "Мистер без сделки", и вопрос Brexit будет завтра обсуждаться на полях встречи "Группы семи" (G7) во Франции. Об этом Туск сообщил во время прессконференции перед началом встречи, передает УНН.

Туск отметил, что Джонсон будет третьим британским премьер-министром - консерватором, с которым он будет обсуждать Brexit.

"ЕС всегда был открыт для сотрудничества, когда Дэвид Кэмерон хотел избежать Brexit, когда Тереза Мэй хотела избежать Brexit без сделки, и мы также будем готовы сейчас провести серьезные переговоры с премьер-министром Джонсоном. Единственное, с чем я не буду сотрудничать, это (Brexit - ред.) без сделки. И я все еще надеюсь, что премьер-министр Джонсон не захочет уходить в историю как "Мистер без сделки", - добавил глава Евросовета.

"Мы готовы выслушать идеи, которые являются рабочими, реалистичными и приемлемыми для всех государств-членов, включая Ирландию, если и когда правительство Великобритании будет готово положить их на стол переговоров", - подчеркнул Туск.

Ранее Джонсон написал письмо Туска, в котором указал на необходимость изменить условия выхода Великобритании из Евросоюза. В частности, он назвал "бекстоп" на острове Ирландия "антидемократическим и несоответствующим суверенитету Соединенного Королевства как государства".

Добавим, "бекстоп" (backstop) является своеобразной "страховкой", направленной на избежание пограничного контроля между Ирландией, входящей в ЕС, и Северной Ирландией в составе Соединенного Королевства, после Brexit.

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