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Джонсон: Лондон на свій розсуд скоротить розмір відступних за Brexit

Джонсон: Лондон на свій розсуд скоротить розмір відступних за Brexit

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон попередить європейських лідерів на саміті Групи семи у французькому Біарріці, що Лондон на свій розсуд скоротить розмір відступних за вихід країни з Євросоюзу з 39 до 9 млрд фунтів стерлінгів в разі реалізації Brexit з відсутністю угоди. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Mail on Sunday.

За даними видання, відсутність компромісу в питанні досягнення угоди про умови Brexit може привести до того, що узгоджена з Брюсселем урядом прем'єр-міністра Терези Мей сума відступних може бути і зовсім скорочена до 7 млрд.

Джонсон в червні, будучи в статусі головного кандидата на пост британського прем'єра, пообіцяв не виплачувати Брюсселю 39 млрд, поки Лондон не погодить нову покращену угоду про умови Brexit.

Нагадаємо, Джонсон планує зупинити роботу парламенту на час виходу Британії з ЄС.

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