У Британії зафарбували графіті Бенксі, присвячену Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Графіті вуличного художника Бенксі, що присвячена виходу Британії з Євросоюзу, було обнесено лісами і зафарбоване білою фарбою у британському місті Дувр. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
Робота художника з'явилася на будівлі в 2017 році.
Робота стало однією з основних визначних пам'яток міста. Бенксі намалював робітника, який збиває своїми інструментами одну із зірок на прапорі ЄС.
Вартість роботи оцінили в 1 млн фунтів стерлінгів.
Нагадаємо, у Парижі викрали роботу художника Бенксі.