В Британии закрасили граффити Бэнкси, посвященную Brexit

Работа художника появилась на здании в 2017 году.

Работа стало одной из основных достопримечательностей города. Бэнкси нарисовал рабочего, сбивает своими инструментами одну из звезд на флаге ЕС.

Стоимость работы оценили в 1 млн фунтов стерлингов.

Напомним, в Париже похитили работу художника Бэнкси.