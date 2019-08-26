В Британии закрасили граффити Бэнкси, посвященную Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Граффити уличного художника Бэнкси, посвященной выходу Великобритании из Евросоюза, был обнесен лесами и закрашено белой краской в британском городе Дувр. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
Работа художника появилась на здании в 2017 году.
Работа стало одной из основных достопримечательностей города. Бэнкси нарисовал рабочего, сбивает своими инструментами одну из звезд на флаге ЕС.
Стоимость работы оценили в 1 млн фунтов стерлингов.
Напомним, в Париже похитили работу художника Бэнкси.