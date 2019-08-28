Джонсон заявил, что соглашение по Brexit невозможно без исключения пункта про “бекстоп”

“Премьер-министр подчеркнул, что Великобритания выйдет из ЕС 31 октября за любых обстоятельствах, и мы, безусловно, хотим сделать это по договору. Премьер-министр также ясно дал понять, что до тех пор, пока Соглашение о выходе вновь не будет открыто (для переговоров) и не будет отменен „бекстоп“ (режим пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit), перспективы достижения такого соглашения не будет”, — сказал пресс-секретарь британского премьера.

Джонсон при этом подтвердил свою приверженность соблюдению белфастские соглашения (или “Соглашения Страстной пятницы”) 1988 года, благодаря которому стало возможным политическое урегулирование североирландского конфликта, отметив, что Лондон после Brexit не будет “устанавливать инфраструктуру, вводить проверки и контроль на границе” Северной Ирландии и Ирландии, добавили в пресс-службе.

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Напомним, Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из общества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель-май, потом — на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. После ее ухода кресло британского премьера занял Джонсон, который обещал осуществить Brexit без соглашения, если Брюссель не согласится с главным требованием Лондона и не исключит из нее положение о “бекстопе”.

Как сообщал УНН, Джонсон признал высокую вероятность “жесткого” Brexit.