Brexit: британский суд завершает слушания против Джонсона

Если Джонсон проигрывает, он может быть вынужден созвать парламент раньше запланированного срока, предоставив законодателям дополнительное время для тщательного изучения и противодействия его планам вывести Великобританию из Европейского Союза, с соглашением или без него, 31 октября.

Решение суда может быть вынесено позднее в четверг, но, скорее всего, будет вынесено в ближайшие дни. 11 судей не указали, сколько времени им нужно.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил о том, что британский парламент прекращает свою работу до 14 октября.

В Британии состоялись протесты из-за остановки работы парламента.