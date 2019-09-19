Brexit: британский суд завершает слушания против Джонсона
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Верховный суд Великобритании в чертверг проведет третий и последний день судебного разбирательства по поводу того, действовал ли премьер-министр страны Борис Джонсон незаконно, когда он приостановил работу парламента в преддверии Brexit. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.
Если Джонсон проигрывает, он может быть вынужден созвать парламент раньше запланированного срока, предоставив законодателям дополнительное время для тщательного изучения и противодействия его планам вывести Великобританию из Европейского Союза, с соглашением или без него, 31 октября.
Решение суда может быть вынесено позднее в четверг, но, скорее всего, будет вынесено в ближайшие дни. 11 судей не указали, сколько времени им нужно.
Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил о том, что британский парламент прекращает свою работу до 14 октября.
В Британии состоялись протесты из-за остановки работы парламента.