Brexit: британський суд завершує слухання проти Джонсона
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Верховний суд Великої Британії в чертверг проведе третій і останній день судового розгляду з приводу того, чи діяв прем'єр-міністр країни Борис Джонсон незаконно, коли він призупинив роботу парламенту перед Brexit. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.
Якщо Джонсон програє, він може бути змушений скликати парламент раніше запланованого терміну, надавши законодавцям додатковий час для ретельного вивчення і протидії його планам вивести Велику Британію з Європейського Союзу, з угодою або без неї, 31 жовтня.
Рішення суду може бути винесено пізніше в четвер, але, швидше за все, буде винесено в найближчі дні. 11 суддів не вказали, скільки часу їм потрібно.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив про те, що британський парламент припиняє свою роботу до 14 жовтня.
У Британії відбулися протести через зупинку роботи парламенту.