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Brexit: британський суд завершує слухання проти Джонсона

Brexit: британський суд завершує слухання проти Джонсона

Київ • УНН

 • 9206 перегляди

КИЇВ. 19 вересня. УНН. Верховний суд Великої Британії в чертверг проведе третій і останній день судового розгляду з приводу того, чи діяв прем'єр-міністр країни Борис Джонсон незаконно, коли він призупинив роботу парламенту перед Brexit. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.

Якщо Джонсон програє, він може бути змушений скликати парламент раніше запланованого терміну, надавши законодавцям додатковий час для ретельного вивчення і протидії його планам вивести Велику Британію з Європейського Союзу, з угодою або без неї, 31 жовтня.

Рішення суду може бути винесено пізніше в четвер, але, швидше за все, буде винесено в найближчі дні. 11 суддів не вказали, скільки часу їм потрібно.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив про те, що британський парламент припиняє свою роботу до 14 жовтня.

У Британії відбулися протести через зупинку роботи парламенту.

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