Brexit: британский суд назвал незаконной приостановку работы парламента

"Верховный суд постановил, что решение о приостановлении работы парламента до 14 октября было незаконным. Единогласное решение приняли все 11 судей", - говорится в сообщении.

Во время слушаний оппоненты премьер-министра страны Бориса Джонсона заявляли, что тот хотел "задушить" дебаты по поводу Brexit, приостановив работу парламента. Защитники премьер-министра утверждали, что решение было законным.

Это решение может потянуть за собой созыв парламента страны раньше запланированного срока, предоставив законодателям дополнительное время для тщательного изучения и противодействия его планам вывести Великобританию из Европейского Союза, с соглашением или без него, 31 октября.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил о том, что британский парламент прекращает свою работу до 14 октября.

В Британии прошли протесты из-за остановки работы парламента.