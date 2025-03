Brexit: британський парламент відновить роботу 25 вересня

Він заявив, що вітає рішення Верховного суду країни, і вже проінструктував лідерів палати громад про те, щоб вони підготувалися до засідання 25 вересня, призначеного на 11:30 ранку за місцевим часом (13:30 за київським часом).

В кінці серпня королеві Єлизавета II схвалила пропозицію прем’єр-міністра Бориса Джонсона про завершення поточної сесії парламенту з середини вересня до середини жовтня. Противники прем’єра назвали ці дії спробою усунути парламент від можливості повноцінно брати участь в обговоренні Brexit. Проте прихильники “м’якого” виходу Великої Британії з ЄС встигли до припинення сесії прийняти закон про перенесення Brexit до 31 січня.

Варто нагадати, що вранці 24 вересня Верховний суд Великої Британії ухвалив, що рішення глави уряду Бориса Джонсона порадити королеві призупинити роботу парламенту було незаконним. Після цього спікер Палати громад Джон Беркоу оголосив про початок консультацій з лідерами партій для невідкладного скликання засідання.

'The House of Commons will resume at 11.30am tomorrow' says Commons speaker, John Bercow.



