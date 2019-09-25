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Brexit: Джонсон достроково припинив участь в роботі Генасамблеї ООН

Brexit: Джонсон достроково припинив участь в роботі Генасамблеї ООН

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. Прем’єр-міністр Великої Британії перервав свій візит до Нью-Йорк, де він брав участь в роботі Генасамблеї ООН, і вилетів до Лондона. Як повідомило в середу агентство Reuters, рішення про перегляд робочого графіка глави уряду було прийнято після того, як у вівторок Верховний суд Сполученого Королівства визнав незаконним його рішення призупинити роботу парламенту на п’ять тижнів напередодні Brexit, передає УНН.

У вівторок ввечері Джонсон провів по телефону екстрену нараду з членами свого кабінету, а також розмову з королевою Єлизаветою II. На Даунінг-стріт, 10 не уточнюють тему бесіди, що відбулася між Джонсоном і монархом. Оскаржений в суді крок Джонсона поставив королеву в незручне становище, оскільки саме глава держави дає прем’єру дозвіл на пророгацію (призупинення роботи парламенту). З рішення Верховного суду випливає, що Джонсон міг ввести королеву в оману, якщо пояснив їй причини свого прохання тими ж аргументами, які він наводив публічно. За словами глави уряду, довга пророгація потрібна була йому для того, щоб підготувати нову програму уряду, а не для того, щоб перешкодити парламенту втручатися в процес Brexit.

Перше після перерви засідання Палати громад розпочнеться в середу о 11:30 за місцевим часом (13:30 за київським часом). За повідомленням газети The Times, консервативний уряд Джонсона може відразу спробувати на кілька днів відправити парламент на канікули в зв’язку з проведенням щорічного з’їзду Консервативної партії. Опозиція в свою чергу може спробувати знову захопити контроль над парламентським порядком, щоб вдатися до нової спроби перешкодити Джонсону здійснити Brexit без угоди з Брюсселем. Крім того, парламентарі мають намір вимагати в уряду пояснень з приводу прийнятого ним незаконного рішення.

Як писав УНН, британський парламент відновить роботу сьогодні.

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