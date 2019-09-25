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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 46490 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 109403 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 101299 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 108524 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118838 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147869 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148362 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Brexit: Джонсон досрочно прекратил участие в работе Генассамблеи ООН

Brexit: Джонсон досрочно прекратил участие в работе Генассамблеи ООН

Киев  •  УНН

 • 13124 просмотра

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Премьер-министр Великобритании прервал свой визит в Нью-Йорк, где он участвовал в работе Генассамблеи ООН, и вылетел в Лондон. Как сообщило в среду агентство Reuters, решение о пересмотре рабочего графика главы правительства было принято после того, как во вторник Верховный суд Соединенного Королевства признал незаконным его решение приостановить работу парламента на пять недель в преддверии Brexit, передает УНН.

Во вторник вечером Джонсон провел по телефону экстренное совещание с членами своего кабинета, а также разговор с королевой Елизаветой II. На Даунинг-стрит, 10 не уточняют тему беседы, состоявшейся между Джонсоном и монархом. Оспоренный в суде шаг Джонсона поставил королеву в неловкое положение, поскольку именно глава государства дает премьеру разрешение на пророгацию (приостановку работы парламента). Из решения Верховного суда следует, что Джонсон мог ввести королеву в заблуждение, если объяснил ей причины своей просьбы теми же аргументами, которые он приводил публично. По словам главы правительства, длинная пророгация нужна была ему для того, чтобы подготовить новую программу правительства, а не для того, чтобы помешать парламенту вмешиваться в процесс Brexit.

Первое после перерыва заседание Палаты общин начнется в среду в 11:30 по местному времени (13:30 по киевскому времени). По сообщения газеты The Times, консервативное правительство Джонсона может сразу попытаться на несколько дней отправить парламент на каникулы в связи с проведением ежегодного съезда Консервативной партии. Оппозиция в свою очередь может попытаться вновь захватить контроль над парламентской повесткой, чтобы предпринять новую попытку помешать Джонсону осуществить Brexit без сделки с Брюсселем. Кроме того, парламентарии намерены потребовать у правительства объяснений по поводу принятого им незаконного решения.

Как писал УНН, британский парламент возобновит работу сегодня.

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