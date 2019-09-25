Brexit: Джонсон досрочно прекратил участие в работе Генассамблеи ООН

Во вторник вечером Джонсон провел по телефону экстренное совещание с членами своего кабинета, а также разговор с королевой Елизаветой II. На Даунинг-стрит, 10 не уточняют тему беседы, состоявшейся между Джонсоном и монархом. Оспоренный в суде шаг Джонсона поставил королеву в неловкое положение, поскольку именно глава государства дает премьеру разрешение на пророгацию (приостановку работы парламента). Из решения Верховного суда следует, что Джонсон мог ввести королеву в заблуждение, если объяснил ей причины своей просьбы теми же аргументами, которые он приводил публично. По словам главы правительства, длинная пророгация нужна была ему для того, чтобы подготовить новую программу правительства, а не для того, чтобы помешать парламенту вмешиваться в процесс Brexit.

Первое после перерыва заседание Палаты общин начнется в среду в 11:30 по местному времени (13:30 по киевскому времени). По сообщения газеты The Times, консервативное правительство Джонсона может сразу попытаться на несколько дней отправить парламент на каникулы в связи с проведением ежегодного съезда Консервативной партии. Оппозиция в свою очередь может попытаться вновь захватить контроль над парламентской повесткой, чтобы предпринять новую попытку помешать Джонсону осуществить Brexit без сделки с Брюсселем. Кроме того, парламентарии намерены потребовать у правительства объяснений по поводу принятого им незаконного решения.

Как писал УНН, британский парламент возобновит работу сегодня.