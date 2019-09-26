Джонсон не стане просити про відстрочку Brexit, навіть якщо буде зобов'язаний це зробити за законом

“Не буду”, — сказав він у відповідь на питання про те, чи буде він звертатися до ЄС з проханням відкласти Brexit на три місяці, якщо до 19 жовтня йому не вдасться укласти з Брюсселем нову угоду про умови виходу Великої Британії зі складу ЄС або отримати дозвіл парламенту на здійснення Brexit без угоди.

При цьому закон, який набув чинності 9 вересня, зобов’язує його зробити саме це, якщо дві вищезгадані умови не будуть виконані. Законопроект, внесений до Палати громад депутатом-лейбористом Хіларі Бенном і затверджений в рекордно короткі терміни, покликаний не допустити можливості Brexit без угоди, який загрожує довгостроковими негативними наслідками для британської економіки. В ході того ж засідання парламенту Джонсон неодноразово повторював, що має намір дотримуватися прийнятого закону, але при цьому він також твердо наполягає на тому, що країна покине ЄС не пізніше 31 жовтня — з угодою або без неї. Сам прем’єр не пояснює свою позицію, зазначаючи лише, що розраховує укласти угоду з ЄС у встановлений термін, проте раніше члени його кабінету натякали на те, що уряд спробує знайти лазівку, яка дозволить обійти дію закону, якщо це знадобиться.

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Противники Джонсона, зі свого боку, неодноразово заявляли про те, що подадуть на прем’єра і уряд в суд, якщо закон Бенна буде порушений. Якщо ж глава уряду відмовиться виконувати постанову суду, то це може загрожувати йому в’язницею. У вівторок уряд Джонсона вже зазнало поразки у Верховному суді Сполученого Королівства, який постановив, що рішення кабміну призупинити роботу парламенту на п’ять тижнів напередодні Brexit було незаконним. На наступний день після оголошення судового рішення депутати Палати громад зібралися на перше за два тижні засідання і майже три години запекло критикували прем’єра, який відповідав на питання і випади законодавців.

У четвер уряд Джонсона має намір виступити з ініціативою про нову припинення роботи парламенту — на цей раз розрахованої за все на кілька днів. Виступаючи після Джонсона, лідер Палати громад Джейкоб Ріс-Могг заявив, що уряд запропонує відправити депутатів на короткі канікули у зв’язку з проведенням щорічної конференції правлячої Консервативної партії. З’їзд торі буде проходити в Манчестері з 29 вересня по 2 жовтня.

Як писав УНН, британський парламент відновив роботу 25 вересня.