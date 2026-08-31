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Джокович впервые проиграл в первом раунде US Open

Киев • УНН

 • 858 просмотра

Новак Джокович уступил Мариано Навоне в первом раунде US Open. Серб объяснил поражение физическими трудностями.

Джокович впервые проиграл в первом раунде US Open

39-летний сербский теннисист Новак Джокович выбыл из Открытого чемпионата США (US Open) после поражения в первом раунде от Мариано Навоне в воскресенье вечером. Джокович не проигрывал в первом раунде турнира Большого шлема более 20 лет, пишет УНН со ссылкой на Ассоциацию теннисистов-профессионалов (ATP).

Подробности

Сербский теннисист иногда проигрывал на ранних стадиях крупных турниров. В этом году на Ролан Гаррос Жоао Фонсека сенсационно обыграл Джоковича в третьем раунде. Но ничего подобного не происходило.

Джокович не проигрывал в первом раунде турнира Большого шлема с Открытого чемпионата Австралии 2006 года, за восемь месяцев до рождения испанской звезды Рафаэля Ходара. Единственный другой случай, когда он проиграл свой матч первого раунда турнира Большого шлема, произошел на Открытом чемпионате Австралии 2005 года.

Как отмечает NBC News, Новак Джокович впервые проиграл в первом раунде Открытого чемпионата США.

После ошеломляющего поражения в первом раунде Открытого чемпионата США от Мариано Навоне в воскресенье вечером Новак Джокович не стал скрывать своих ощущений на корте.

"Думаю, было очевидно, что для меня это было ужасное ощущение на корте. К сожалению, это то, что я ношу с собой почти в каждом матче в этом году, — сказал Джокович. — Рвота, тошнота — серьезная проблема. Затем все мое тело начинает отказывать, в основном судороги и боль. Да, спина просто сдалась в конце, как и плечо, и я не смог довести матч до конца".

Несмотря на физические трудности, Джокович вел в матче против аргентинца со счетом два сета к одному и с брейком в четвертом сете. Но серб не смог найти решающий рывок, чтобы довести дело до конца.

Джокович вышел на противостояние в воскресенье вечером с показателем 42–12 в матчах из пяти сетов, тогда как у Навоне было 0–4. Аргентинец никогда не выигрывал матч в пяти сетах, включая поражение на тай-брейке решающего сета от Якуба Меншика на Ролан Гаррос в начале этого года.

19-летний Фонсека сенсационно выбил Джоковича с Ролан Гаррос30.05.2026, 20:41 • 5514 просмотров

Юлия Шрамко

Спорт
Новак Джокович