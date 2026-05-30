19-летний Фонсека сенсационно выбил Джоковича с Ролан Гаррос

instagram.com/djokernole

Надежды Новака Джоковича на рекордный 25-й титул Большого шлема рухнули — пока что. Восходящая звезда бразильского тенниса Жоао Фонсека выбил его из Открытого чемпионата Франции (Ролан Гаррос) в пятницу вечером в захватывающем пятисетовом матче, отыгравшись после двух проигранных сетов и выиграв со счетом 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5, пишет УНН со ссылкой на The New York Times.

Детали

В свои 39 лет Джокович, возможно, никогда не будет иметь лучшего шанса. В отсутствие Карлоса Алькараса из-за травмы запястья и выбывания Янника Синнера из турнира в четверг, путь к тому, чтобы побить рекорд Большого шлема, который он делит с Маргарет Корт, казался для него открытым. Синнер и Алькарас делили победы на предыдущих девяти турнирах Большого шлема, причем Джокович проиграл одному из них в шести из этих турниров.

Но в душный парижский день, когда температура снова поднялась до 32 градусов Цельсия, Джокович уступил бразильцу, который, по мнению многих, станет звездой первой величины, ведя со счетом 2:0 по сетам.

В своем первом матче против Джоковича, и первом на одном из четырех крупнейших кортов Большого шлема, 19-летний Фонсека стал лишь вторым человеком, которому удалось обыграть 24-кратного чемпиона Большого шлема, проигрывая два сета. Первым был Юрген Мельцер на этом же турнире в 2010 году – 301 другая попытка закончилась неудачей.

Это был великолепный подвиг физической и психологической выносливости Фонсеки, а его присутствие духа и хладнокровие на заключительных этапах матча были просто невероятными, указывает издание. "Пятый сет был проведен с полной самоотдачей, - сказал Фонсека на пресс-конференции. - Я даже думать не мог. Я просто старался играть".

Результат заставляет Джоковича жалеть об упущенной возможности — хотя он и сказал позже, что не хочет вступать в дискуссию на эту тему — и восстанавливаться после травм. До Ролан Гаррос он играл лишь один раз с 12 марта из-за травмы плеча, и по мере того, как парижский день переходил в вечер, он испытывал различные состояния дискомфорта.

"(Было) несколько моментов, когда к концу матча я чувствовал, что едва стою на ногах, - сказал Джокович на пресс-конференции. - И видеть, как болельщики поднимают мне настроение и поддерживают меня, было чем-то действительно волшебным, честно говоря".

"Эпическая битва, Жоао Фонсека. И тяжело добытая победа, которую ты заслуживаешь. Желаю тебе удачи в остальной части турнира и невероятной карьеры, которая тебя ждет", - отметил Джокович в субботу в соцсетях.

Синнер превзошел 15-летний рекорд Джоковича по количеству побед подряд на Мастерсах