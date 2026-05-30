19-летний Фонсека сенсационно выбил Джоковича с Ролан Гаррос

$44.2751.44
ukenru
Эксклюзив
15:10 • 14299 просмотра
Почему украинцы все чаще продают квартиры и покупают дома в селахPhoto
14:59 • 16094 просмотра
Хегсет ответил на запрос Зеленского по поводу Patriot
14:32 • 13640 просмотра
В Fire Point показали, как дроны FP-1 и FP-2 поражают цели в россии – видеоPhotoVideo
29 мая, 14:16 • 60317 просмотра
Война истощает арсеналы США — почему восстановление запасов ракет займет годы и что это значит для Украины
29 мая, 13:15 • 79073 просмотра
Зеленский одобрил ратификацию помощи ЕС в 90 млрд евро
29 мая, 11:41 • 54379 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПС "Ярославль-3" и Волгоградского НПЗ
29 мая, 10:51 • 56197 просмотра
Швеция присоединяется к проекту панъевропейского антибаллистического щита Freya — Зеленский
29 мая, 04:27 • 69828 просмотра
ВСУ поразили РЛС в Крыму, склады и пункты управления оккупантов в Донецкой области — Генштаб
29 мая, 04:12 • 70822 просмотра
Минобороны Румынии подтвердило, что на жилой дом упал именно российский дрон
28 мая, 16:32 • 71435 просмотра
Потепление вернется в Украину в начале июня - синоптик
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+12°
1.7м/с
61%
745мм
Популярные новости
СБС уничтожили российский Искандер и два самолета Ту-142 в таганроге — МадярVideo30 мая, 08:53 • 7586 просмотра
Один человек погиб, шестеро ранены в результате российских обстрелов Донетчины – полицияPhoto30 мая, 09:45 • 12280 просмотра
ВСУ уничтожили самолеты Ту-142 и Искандер под Таганрогом — Генштаб озвучил последствия атаки12:21 • 16213 просмотра
путин оказался в «цугцванге» в войне против Украины — The Washington Post13:00 • 9156 просмотра
Посадка томатов лежа — когда это нужно и как правильно сделатьPhoto13:42 • 18952 просмотра
публикации
Почему украинцы все чаще продают квартиры и покупают дома в селахPhoto
Эксклюзив
15:10 • 14299 просмотра
Посадка томатов лежа — когда это нужно и как правильно сделатьPhoto13:42 • 19066 просмотра
Праздники в июне: главные даты, которые стоит не пропустить30 мая, 03:51 • 33683 просмотра
Как приготовить твердый сыр в домашних условияхPhoto29 мая, 19:28 • 43640 просмотра
Обновление Гоструда: правительство сделало первый шаг и забрало у ведомства лишние функции29 мая, 15:07 • 40683 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Иван Федоров
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Запорожье
Крым
Реклама
УНН Lite
Таисию Повалий приговорили к 12 годам заключения29 мая, 11:05 • 32214 просмотра
Туристы протерли дыру в мозаике на "счастливом месте" быка в Милане - её реставрируютPhoto29 мая, 08:39 • 48730 просмотра
Gucci первым из модных домов стал титульным спонсором команды Формулы-1PhotoVideo28 мая, 11:21 • 53682 просмотра
Рада провалила голосование за декриминализацию порно28 мая, 09:32 • 63887 просмотра
Топ-5 идей для коротких путешествий по ТернопольщинеPhoto27 мая, 08:18 • 114663 просмотра
Актуальное
Техника
9К720 Искандер
Шахед-136
Дипломатка
Saab JAS 39 Gripen

19-летний Фонсека сенсационно выбил Джоковича с Ролан Гаррос

Киев • УНН

 • 546 просмотра

Бразилец Фонсека выбил Джоковича с Ролан Гаррос, отыграв два сета отставания. Серб упустил шанс на 25-й титул из-за травм и усталости.

19-летний Фонсека сенсационно выбил Джоковича с Ролан Гаррос
instagram.com/djokernole

Надежды Новака Джоковича на рекордный 25-й титул Большого шлема рухнули — пока что. Восходящая звезда бразильского тенниса Жоао Фонсека выбил его из Открытого чемпионата Франции (Ролан Гаррос) в пятницу вечером в захватывающем пятисетовом матче, отыгравшись после двух проигранных сетов и выиграв со счетом 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5, пишет УНН со ссылкой на The New York Times

Детали

В свои 39 лет Джокович, возможно, никогда не будет иметь лучшего шанса. В отсутствие Карлоса Алькараса из-за травмы запястья и выбывания Янника Синнера из турнира в четверг, путь к тому, чтобы побить рекорд Большого шлема, который он делит с Маргарет Корт, казался для него открытым. Синнер и Алькарас делили победы на предыдущих девяти турнирах Большого шлема, причем Джокович проиграл одному из них в шести из этих турниров.

Но в душный парижский день, когда температура снова поднялась до 32 градусов Цельсия, Джокович уступил бразильцу, который, по мнению многих, станет звездой первой величины, ведя со счетом 2:0 по сетам.

В своем первом матче против Джоковича, и первом на одном из четырех крупнейших кортов Большого шлема, 19-летний Фонсека стал лишь вторым человеком, которому удалось обыграть 24-кратного чемпиона Большого шлема, проигрывая два сета. Первым был Юрген Мельцер на этом же турнире в 2010 году – 301 другая попытка закончилась неудачей.

Это был великолепный подвиг физической и психологической выносливости Фонсеки, а его присутствие духа и хладнокровие на заключительных этапах матча были просто невероятными, указывает издание. "Пятый сет был проведен с полной самоотдачей, - сказал Фонсека на пресс-конференции. - Я даже думать не мог. Я просто старался играть".

Результат заставляет Джоковича жалеть об упущенной возможности — хотя он и сказал позже, что не хочет вступать в дискуссию на эту тему — и восстанавливаться после травм. До Ролан Гаррос он играл лишь один раз с 12 марта из-за травмы плеча, и по мере того, как парижский день переходил в вечер, он испытывал различные состояния дискомфорта.

"(Было) несколько моментов, когда к концу матча я чувствовал, что едва стою на ногах, - сказал Джокович на пресс-конференции. - И видеть, как болельщики поднимают мне настроение и поддерживают меня, было чем-то действительно волшебным, честно говоря".

"Эпическая битва, Жоао Фонсека. И тяжело добытая победа, которую ты заслуживаешь. Желаю тебе удачи в остальной части турнира и невероятной карьеры, которая тебя ждет", - отметил Джокович в субботу в соцсетях.

Синнер превзошел 15-летний рекорд Джоковича по количеству побед подряд на Мастерсах14.05.26, 16:38 • 3728 просмотров

Юлия Шрамко

СпортНовости Мира
The New York Times
Париж