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Джокович уперше програв у першому раунді US Open

Київ • УНН

 • 1082 перегляди

Новак Джокович поступився Маріано Навоне в першому раунді US Open. Серб пояснив поразку фізичними труднощами. плечі.

Джокович уперше програв у першому раунді US Open

39-річний сербський тенісист Новак Джокович вибув з Відкритого чемпіонату США (US Open) після поразки в першому раунді від Маріано Навоне в неділю ввечері. Джокович не програвав у першому раунді турніру Великого шолома понад 20 років, пише УНН з посиланням на Асоціацію тенісистів-професіоналів (ATP).

Деталі

Сербський тенісист іноді програвав на ранніх стадіях великих турнірів. Цього року на Ролан Гаррос Жоао Фонсека сенсаційно обіграв Джоковича у третьому раунді. Але нічого подібного не було.

Джокович не програвав у першому раунді турніру Великого шолома з Відкритого чемпіонату Австралії 2006 року, за вісім місяців до народження іспанської зірки Рафаеля Ходара. Єдиний інший раз, коли він програв свій матч першого раунду турніру Великого шолома, був на Відкритому чемпіонаті Австралії 2005 року.

Як зауважує NBC News, Новак Джокович вперше програв у першому раунді Відкритого чемпіонату США.

Після приголомшливої ​​поразки в першому раунді Відкритого чемпіонату США від Маріано Навоне в неділю ввечері, Новак Джокович не став приховувати своїх відчуттів на корті.

"Гадаю, було очевидно, що це було жахливе відчуття для мене на корті. Це те, що я ношу з собою, на жаль, майже в кожному матчі цього року, - сказав Джокович. - Блювота, рвота – серйозна проблема. Потім все моє тіло починає руйнуватися, в основному судоми та біль. Так, спина просто здалася в кінці та плече, і я не зміг довести це до кінця".

Попри фізичні труднощі, Джокович вів у грі проти аргентинця з рахунком два до одного та брейком у четвертому сеті. Але серб не зміг знайти вирішального ривку, щоб довести справу до кінця.

Джокович вийшов на протистояння пари в неділю ввечері з рахунком 42-12 у матчах у п'ять сетів, тоді як Навоне мав рахунок 0-4. Аргентинець ніколи не вигравав зустріч у п'яти сетах, включаючи поразку в тай-брейку останнього сету від Якуба Менсіка на Ролан Гаррос на початку цього року.

19-річний Фонсека сенсаційно вибив Джоковича з Ролан Гаррос30.05.26, 20:41 • 5514 переглядiв

Юлія Шрамко

Спорт
Новак Джокович