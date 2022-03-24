Джо Байден прибыл на саммит НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден прибыл на саммит НАТО, который сегодня состоится в Брюсселе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на спикера НАТО Оану Лунгеску.
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“Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рад приветствовать президента США Джо Байдена на саммите НАТО”, - говорится в сообщении.
[LIVE] #NATO Secretary General @jensstoltenberg welcomes @POTUS Joe Biden to the #NATOSummit https://t.co/PETyVGgnzs— Oana Lungescu (@NATOpress) March 24, 2022
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23 марта Байден прибыл в Брюссель для участия в саммитах, посвященных вторжению россии в Украину.
Как стало известно ранее, президент Украины Владимир Зеленский выступит на внеочередном саммите лидеров стран НАТО.
Заседание Европейского Совета состоится 24-25 марта. В частности, членство Украины в НАТО не стоит на повестке дня саммита лидеров Альянса, однако они обсудят усиление поддержки страны.