Членство України в НАТО не стоїть на порядку денному завтрашнього саміту - Генсек
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Членство України в НАТО не стоїть на порядку денному завтрашнього саміту лідерів Альянсу, однак вони обговорять посилення підтримки країни. Про це заявив на сьогоднішньому брифінгу Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у контексті російського вторгнення в Україну, передає кореспондент УНН.
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"Я очікую, що, коли лідери союзників зустрінуться завтра, вони обговорять, як ще більше посилити нашу підтримку Україні. Членство в НАТО не стоїть на порядку денному. Але підтримка України стоїть на першому місці в нашому порядку денному", - сказав Генсек.
Нагадаємо
24 березня в Брюсселі має відбутися позачерговий саміт НАТО у зв'язку з повномасштабним вторгненням росії на територію України. Засідання Європейської Ради відбудеться 24-25 березня.
Як стало відомо раніше, президент України Володимир Зеленський виступить на позачерговому саміті лідерів країн НАТО.