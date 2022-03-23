Членство Украины в НАТО не стоит на повестке дня завтрашнего саммита - Генсек

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"Я ожидаю, что, когда лидеры союзников встретятся завтра, они обсудят, как еще больше усилить нашу поддержку Украине. Членство в НАТО не стоит на повестке дня. Но поддержка Украины стоит на первом месте в нашей повестке дня", - сказал Генсек.

Напомним

24 марта в Брюсселе должен состояться внеочередной саммит НАТО в связи с полномасштабным вторжением россии на территорию Украины. Заседание Европейского Совета состоится 24-25 марта.

Как стало известно ранее, президент Украины Владимир Зеленский выступит на внеочередном саммите лидеров стран НАТО.