Зеленский выступит перед лидерами НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский выступит на внеочередном саммите лидеров стран НАТО. Об этом заявил на сегодняшнем брифинге генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает корреспондент УНН.
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"Руководители стран НАТО встретятся завтра в Брюсселе в решающий момент для нашей безопасности. С нетерпением жду встречи с президентом Зеленским, который выступит также во время саммита", - заявил генсек.
Напомним
24 марта в Брюсселе должен состояться внеочередной саммит НАТО в связи с полномасштабным вторжением россии на территорию Украины. Заседание Европейского Совета состоится 24-25 марта.
Ранее стало известно, что президент Польши Анджей Дуда на саммите НАТО выступит с предложением ввести миротворческую миссию в Украину.
Ранее
Как писал УНН, Зеленский, вероятно, во время саммита 24 марта обратится по видеосвязи к странам "Группы Семи" (G7).