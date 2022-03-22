Зеленский планирует выступить во время саммита стран "Группы Семи”

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“Украина там будет принимать активное участие. Какое именно мы еще определяем. Это будет по меньшей мере просто обращение президента, наиболее полноценное участие. Что правда в видео формате конечно”, - отметил он.

Детали

Он добавил, что о самом формате встречи станет известно в ближайшие дни. В частности, планируется говорить о прекращении российских военных преступлений против украинского населения, против гражданской инфраструктуры.

“Это можно сделать несколькими путями. Закрыть небо или правильнее сказать, ввести безполетную зону над Украиной, или можно предоставить Украине мощные средства ПВО и авиацию. На усмотрение этих стран можно выбирать каким образом прекратить российские военные преступления", - добавил представитель Президента.

Добавим

Как стало известно, президент Польши Анджей Дуда на саммите НАТО, который состоится 24 марта в Брюсселе, выступит с предложением ввести миротворческую миссию в Украину.