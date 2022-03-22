Зеленський планує виступити під час саміту країн “Групи Семи”
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський ймовірно звернеться по відеозв'язку до країн “Групи Семи” під час саміту який відбудеться 24 березня. Про це повідомив прессекретар Зеленського Сергій Никифоров в ефірі одного з телеканалів, пише УНН.
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“Україна там буде брати активну участь. Яку саме ми ще визначаємо. Це буде щонайменше просто звернення президента, що найбільше повноцінна участь. Що правда у відео форматі звичайно”, - зазначив він.
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Він додав, що про сам формат зустрічі стане відомо найближчими днями. Зокрема, планується говорити про припинення російських воєнних злочинів проти українського населення, проти цивільної інфраструктури.
“Це можна зробити кількома шляхами. Закрити небо або правильніше сказати, запровадити безпольотну зону над Україною, або можна надати Україні потужні засоби ПВО і авіації. На розсуд цих країн можна обирати яким чином припинити російські воєнні злочини”, - додав речник Президента.
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Як стало відомо, президент Польщі Анджей Дуда на саміті НАТО, який відбудеться 24 березня у Брюселі, виступить з пропозицією ввести миротворчу місію в Україну.