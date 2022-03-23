Зеленський виступить перед лідерами НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський виступить на позачерговому саміті лідерів країн НАТО. Про це заявив на сьогоднішньому брифінгу генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає кореспондент УНН.
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"Керівники країн НАТО зустрінуться завтра у Брюсселі у вирішальний момент для нашої безпеки. З нетерпінням чекаю на зустріч із президентом Зеленським, який виступить також під час саміту", - заявив Генсек.
Нагадаємо
24 березня у Брюсселі має відбутися позачерговий саміт НАТО у зв’язку з повномасштабним вторгненням росії на територію України. Засідання Європейської Ради відбудеться 24-25 березня.
Раніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда на саміті НАТО виступить із пропозицією ввести миротворчу місію до України.
Раніше
Як писав УНН, Зеленський, ймовірно, під час саміту 24 березня звернеться по відеозв'язку до країн "Групи Семи" (G7).