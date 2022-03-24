Джо Байден прибув на саміт НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден прибув на саміт НАТО, який сьогодні відбудеться у Брюсселі. про це УНН повідомляє з посиланням на спікера НАТО Оану Лунгеску.
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“Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг радий вітати президента США Джо Байдена на саміті НАТО”, - ідеться в повідомленні.
[LIVE] #NATO Secretary General @jensstoltenberg welcomes @POTUS Joe Biden to the #NATOSummit https://t.co/PETyVGgnzs— Oana Lungescu (@NATOpress) March 24, 2022
Додамо
23 березня Байден прибув до Брюсселя для участі в самітах, присвячених вторгненню росії в Україну.
Як стало відомо раніше, президент України Володимир Зеленський виступить на позачерговому саміті лідерів країн НАТО.
Засідання Європейської Ради відбудеться 24-25 березня. Зокрема, членство України в НАТО не стоїть на порядку денному саміту лідерів Альянсу, однак вони обговорять посилення підтримки країни.