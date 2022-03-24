Джо Байден прибув на саміт НАТО

Цитата

“Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг радий вітати президента США Джо Байдена на саміті НАТО”, - ідеться в повідомленні.

[LIVE] #NATO Secretary General @jensstoltenberg welcomes @POTUS Joe Biden to the #NATOSummit https://t.co/PETyVGgnzs

Додамо

23 березня Байден прибув до Брюсселя для участі в самітах, присвячених вторгненню росії в Україну.

Як стало відомо раніше, президент України Володимир Зеленський виступить на позачерговому саміті лідерів країн НАТО.



Засідання Європейської Ради відбудеться 24-25 березня. Зокрема, членство України в НАТО не стоїть на порядку денному саміту лідерів Альянсу, однак вони обговорять посилення підтримки країни.