Джо Байден заручился поддержкой Барака Обамы и Билла Клинтона для рекордного сбора средств

Джо Байден, в рамках вечера сбора средств для финансирования деятельности кандидата в президенты США, пополнил копилку своей предвыборной кампании билетами, стоимость которых, как утверждается, начинается от 250 000 долларов. Акцию поддержали его предшественники - Барак Обама и Билл Клинтон. Об этом передает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

Детали

Три президента объединились в четверг, 28 марта, на рекордном вечере сбора средств в Нью-Йорке для предвыборной кампании Джо Байдена. Зрительный зал был переполнен, более 5 000 человек, несмотря на то, что вход стоил от 225 000 до 500 000 долларов, в зависимости от того, насколько близко вы находитесь к трем спикерам, сообщает наш вашингтонский корреспондент Гийом Науден. Еще до начала вечера кампания Байдена объявила, что собрала не менее 25 миллионов долларов только на это мероприятие. В списке музыкантов, выступивших на мероприятии, - Queen Latifah, Lizzo, Ben Platt, Cynthia Erivo и Lea Michele. Гала-концерт не транслировался по телевидению, но организаторы планируют публиковать отдельные видеоролики в социальных сетях.

Бывшие и действующий президент вместе сидели на сцене во время модерируемой панельной дискуссии, где говорили о демократии, жизни в Белом доме, международных конфликтах и сложных решениях на посту президента. Обама и Клинтон высоко оценили работу Байдена. Тот, в свою очередь, выступил с несколькими срочными предостережениями против Трампа, который отрицает изменение климата, хочет ограничить фундаментальные права и находится в хороших отношениях с автократами по всему миру.

Что делал в это время Дональд Трамп

Несколькими часами ранее Дональд Трамп также приехал на предвыборную кампанию в Нью-Йорк, но совсем по другому поводу. Республиканец присутствовал на поминках офицера полиции, который погиб при исполнении служебных обязанностей. Пресс-секретарь Дональда Трампа Стивен Чунг раскритиковал в социальной сети X "блестящий вечер" трех демократов "с их элитарными и оторванными от жизни благотворителями".

Напомним,

Президент США Джо Байден, который намерен выдвигаться от демократов, сократил отставание от республиканца Дональда Трампа в шести из семи штатов, которые "колеблются". Об этом свидетельствуют результаты ежемесячного опроса Bloomberg News и Morning Consult.

Дональд Трамп начал продавать собственные Библии под названием "Боже, благослови Библию США". Название вдохновлено патриотической балладой кантри-певца Ли Гринвуда "God Bless the USA", которую Трамп часто использует на своих предвыборных митингах.