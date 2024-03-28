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Bloomberg: Байден сократил отставание от Трампа в шести штатах
Согласно опросу Bloomberg News и Morning Consult, проведенному в марте, Байден сокращает разрыв с Трампом в шести колеблющихся штатах.
В Запорожье из-за обстрела "шахедами" два человека ранены
Два человека получили легкие ранения и более 40 зданий были повреждены в Запорожье в результате ночных атак вражеских беспилотников.
28 марта: Всемирный день фортепиано, День рождения стиральной машины, День рождения стиральной машины
Сегодня, 28 марта, музыканты и поклонники музыки во всем мире могут присоединиться к празднованию Всемирного дня фортепиано. Дата празднования выбрана не случайно - Всемирный день фортепиано отмечается в 88 день года, ведь у этого музыкального инструмента именно такое количество клавиш. В обычные годы событие приходится на 29 марта, а в високосный год - на 28 марта.
Латвия объявила российского дипломата персоной нон грата
Латвия объявила российского дипломата персоной нон-грата и выслала его из страны до 10 апреля из-за "неприемлемых и провокационных публичных заявлений посольства России".
Марин Ле Пен будут судить за хищение миллионов евро из фондов Евросоюза
Марин Ле Пен и еще 26 человек будут судить за хищение миллионов евро из фондов ЕС путем создания системы оплаты труда помощников депутатов Европарламента в период с 2004 по 2016 год.
В Эстонии суд Харью арестовал журналиста, которая писала статьи для российских СМИ
Эстонская журналистка Светлана Бурцева, которая писала для российских государственных СМИ, находящихся под санкциями ЕС, была арестована в Эстонии по подозрению в нарушении международных санкций и отношений против Эстонской Республики.
ISW: москва усилит риторику о "террористических угрозах"
Российские власти усилят риторику о якобы западных и украинских "террористических угрозах", чтобы получить большую внутреннюю поддержку войны в Украине после нападения на "Крокус Сити Холл".
WSJ: предложение об обмене Навального на Красикова в Белый дом передала Хиллари Клинтон
Хиллари Клинтон предложила Белому дому обменять российского оппозиционера Алексея Навального на Вадима Красикова, россиянина, который отбывает пожизненное заключение в Германии.
В Финляндии рассмотрят изъятие Helsinki Hall у российских бизнесменов
Власти Финляндии рассматривают возможность экспроприации арены "Хельсинки Холл" у российских бизнесменов Ротенберга и Тимченко.
США ввели санкции против компании из Владивостока за связь с КНДР
США ввели санкции против владивостокской компании ООО "Алис" и пяти других юридических и физических лиц за их связи с Северной Кореей.