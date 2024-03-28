Bloomberg: Байден сократил отставание от Трампа в шести штатах

Президент США Джо Байден, который намерен выдвигаться от демократов, сократил отставание от республиканца Дональда Трампа в шести из семи штатов, которые "колеблются". Об этом свидетельствуют результаты ежемесячного опроса Bloomberg News и Morning Consult в период с 8 по 15 марта в Аризоне, Висконсине, Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Северной Каролине, передает УНН.

Детали

Самые значительные показатели Джо Байдена улучшились в Висконсине и Пенсильвании. По результатам февральского опроса в Висконсине господин Трамп опережал господина Байдена на 4 п. п. Однако опрос в марте в этом штате показал, что теперь Байден опережает господина Трампа на 1 п. п. п. п., в марте шансы обоих кандидатов в этом штате сравнялись.

Результаты опроса показывают, что в целом Дональд Трамп сохраняет общее преимущество перед Джо Байденом в "весомых штатах" - 47% против 43%. Однако, если учитывать независимых кандидатов президентской гонки - Роберта Кеннеди-младшего, Корнела Веста и Джилл Стайн, господин Трамп получает 43% в "колеблющихся" штатах, а Байден - 38%.

Опрос, как отмечает агентство, проводился 8 марта на следующий день после того, как Джо Байден выступил перед Конгрессом. Bloomberg предполагает, что "энергичное выступление" Байдена сократило опасения американцев относительно его возраста.

Президентские выборы в США запланированы на ноябрь 2024 года.

Трамп выпустил и начал продавать Библию