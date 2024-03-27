Трамп выпустил и начал продавать Библию

Дональд Трамп начал продавать собственные Библии под названием "Боже, благослови Библию США". Название вдохновлено патриотической балладой кантри-певца Ли Гринвуда "God Bless the USA", которую Трамп часто использует на своих предвыборных митингах. Об этом пишет The Hill, передает УНН.

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Счастливой Страстной недели. Заставим Америку снова молиться. Перед Страстной пятницей и Пасхой я призываю вас приобрести копию "Боже, благослови Библию США написал Трамп на платформе Truth Social, ссылаясь на веб-сайт, который продает книгу за 60 долларов.

На сайте указано, что книга является "единственной Библией, которую одобряет "президент Трамп". Кроме того, как отмечается на сайте, книга "легкая для чтения" с "крупным шрифтом" и "приглашает исследовать Божье слово".

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