Трамп выпустил и начал продавать Библию

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
  •  102072 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

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МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
  •  101343 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
  •  119273 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
  •  114845 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

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25 марта 2024, 12:55  •  141587 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
25 марта 2024, 10:59  •  133824 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
24 марта 2024, 16:50  •  179260 просмотра

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Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
24 марта 2024, 13:30  •  166985 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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24 марта 2024, 09:52  •  155455 просмотра

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Трамп начал продавать собственную Библию под названием "Боже, благослови Библию США" за 60 долларов, вдохновленную патриотической песней "Боже, благослови США".

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В США продлили действие чрезвычайного положения из-за киберугрозы

Президент Байден продлил чрезвычайное положение еще на один год из-за постоянных киберугроз национальной безопасности и экономике США.

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Бельгийский министр призвал ЕС найти все возможные решения для удовлетворения требований фермеров

Бельгийский министр сельского хозяйства Давид Кларинваль сообщил о прогрессе в удовлетворении требований разгневанных европейских фермеров, но заявил, что ЕС должен продолжать искать все возможные решения, чтобы успокоить их обеспокоенность такими проблемами, как высокие цены на сырьевые товары, экстремальные погодные условия и низкие доходы от сельского хозяйства.

политика •   •  5692 просмотра
Бельгийский министр призвал ЕС найти все возможные решения для удовлетворения требований фермеров

Украина вышла на чемпионат Европы по футболу

Украина квалифицировалась на Чемпионат Европы по футболу 2024 года, победив в решающем матче сборную Исландии со счетом 2:1.

спорт •   •  6716 просмотра
Украина вышла на чемпионат Европы по футболу

Всемирный банк одобрил кредит Украине на сумму $1,5 млрд на поддержку политики развития

Всемирный банк одобрил выделение Украине кредита в размере 1,5 миллиарда долларов на восстановление экономики, финансирование приоритетных социальных и гуманитарных расходов, а также проведение реформ, направленных на европейскую интеграцию и экономический рост.

Война •   •  11260 просмотра
Всемирный банк одобрил кредит Украине на сумму $1,5 млрд на поддержку политики развития

Байден отреагировал на разрушение моста в Балтиморе

Грузовое судно врезалось в автодорожный мост Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, в результате чего мост обвалился и загорелся, а несколько строителей пропали без вести.

Экономика •   •  10991 просмотра
Байден отреагировал на разрушение моста в Балтиморе

Нерест в Украине: с 1 апреля стартует запрет на вылов, рыбаков предупредили об ответственности

Ежегодный весенне-летний нерестовый запрет на вылов водных биоресурсов начинается 1 апреля в Украине, за исключением отдельных водоемов, с целью создания благоприятных условий для нереста рыбы и охраны рыбных популяций в ответственный нерестовый период.

Общество •   •  10675 просмотра
Нерест в Украине: с 1 апреля стартует запрет на вылов, рыбаков предупредили об ответственности

Немецкая компания Rheinmetall получила €130 млн от ЕС для производства боеприпасов

Немецкая компания Rheinmetall получает от ЕС 130 миллионов евро на увеличение производства 155-мм артиллерийских боеприпасов и взрывчатых веществ для пополнения запасов европейских вооруженных сил.

Война •   •  13256 просмотра
Немецкая компания Rheinmetall получила €130 млн от ЕС для производства боеприпасов

Крымскому депутату-коллаборационисту грозит до 12 лет заключения за оправдание российской агрессии - Прокуратура АР Крым

Депутату-коллаборационисту, избранному в так называемый "Государственный совет Республики Крым", было предъявлено обвинение в коллаборационизме, оправдании вооруженной агрессии россии против Украины и героизации ее участников, за что ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Криминал и ЧП •   •  10626 просмотра
Крымскому депутату-коллаборационисту грозит до 12 лет заключения за оправдание российской агрессии - Прокуратура АР Крым

российские военные укрепляют Севастопольскую бухту, тк опасаются новых ударов Сил Обороны - АТЕШ

Российские военные в оккупированном Крыму блокируют проход катеров и устанавливают новые заграждения на входе в Севастопольскую бухту после украинских ударов по российским кораблям и объектам инфраструктуры, пытаясь защитить бухту от дальнейших атак украинских войск.

Война •   •  12391 просмотра
российские военные укрепляют Севастопольскую бухту, тк опасаются новых ударов Сил Обороны - АТЕШ