Суд уменьшил залог Трампа до 175 миллионов долларов, предоставив дополнительные 10 дней для уплаты

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Зеленский: путин уже два десятилетия питается терроризмом. Именно он - самое большое окно для террора
Владимир Зеленский отреагировал на обвинения путина в причастности Украины к теракту в москве, назвав путина "больным и циничным существом", которое "питается террором в течение двух десятилетий".
Восстановлено электроснабжение в Донецкой области: почти 50 000 семей получили свет
Электроснабжение было восстановлено в 32 населенных пунктах Донецкой области, что обеспечило доступ к электроэнергии для почти 50 000 семей.
Полиция Киевщины обнаружила рыбное браконьерство: ущерб государству более 64 000 гривен
Полиция Киевской области разоблачила факт незаконного вылова рыбы на сумму более 64 000 гривен.
Теракт в москве вызывает беспокойство во Франции относительно безопасности Олимпиады
Теракт в московском торговом центре вызвал во Франции беспокойство относительно безопасности предстоящих Олимпийских игр в Париже: министр внутренних дел Франции заявил, что такие крупные события, как Олимпиада, могут стать мишенью для террористических группировок, но заверил, что французские правоохранительные и разведывательные органы будут готовы к этим вызовам.
Враг атакует: предупреждено об угрозе баллистических ракет с востока
Воздушные Силы информируют о возможной атаке баллистическими ракетами с востока.
Великобритания отрицает причастность Украины к теракту в москве
Министр обороны Великобритании отрицает любые связи между Украиной и недавним терактом в москве, подчеркнув необходимость противостоять попыткам путина связать Украину с этим инцидентом.
Беспилотники рф направляются в Николаевскую и Одесскую области
Беспилотные летательные аппараты направляются в Николаевскую и Одесскую области, сообщают в Воздушных Силах Украины.
российские беспилотники нацелились на Николаевскую область
Воздушные силы информируют, что группа беспилотников Shahed иранского производства была запущена из Черного моря в направлении Николаевской области.
ПВО сбила 8 вражеских беспилотников над Харьковщиной - Синегубов
Силы противовоздушной обороны сбили не менее 8 вражеских беспилотников над Харьковской областью, один из них попал в нежилое здание в городе, но о жертвах не сообщается.