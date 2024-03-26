Суд уменьшил залог Трампа до 175 миллионов долларов, предоставив дополнительные 10 дней для уплаты

Суд в Нью-Йорке уменьшил залог для Дональда Трампа до 175 миллионов долларов по делу о мошенничестве. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В понедельник суд в Нью-Йорке решил уменьшить сумму залога для бывшего президента США Дональда Трампа по делу о мошенничестве.

По информации, Трампу предоставлены дополнительные 10 дней для уплаты.

Суд решил, что активы Трампа не будут конфискованы, если он заплатит залог в размере 175 миллионов долларов.

Добавим

Ранее суд потребовал экс-президента Америки оплатить 454 миллиона долларов гарантий. Также, согласно решению суда, конечный срок первоначального платежа был сегодня. Тем не менее, иск утратил силу решением апелляционного суда.

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