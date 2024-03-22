В США готовятся к аресту активов Трампа

Офис генерального прокурора Нью-Йорка обнародовал судебные решения в округе Вестчестер, что является первым признаком того, что штат готовится попытаться арестовать поле для гольфа Дональда Трампа и частное имение к северу от Манхэттена, известное как Семь источников. Об этом пишет CNN, передает УНН.

Детали

Адвокаты штата внесли решение в канцелярию округа Вестчестер 6 марта, всего через неделю после того, как судья Артур Энгорон официально обнародовал свое решение о взыскании 464 миллионов долларов против Трампа, его сыновей Дональда Трампа-младшего и Эрика Трампа, а также организации Трампа.

Отмечается, что решение против Трампа и трудности, которые имеет бывший президент США с обеспечением залога, пока он оспаривает приговор, непосредственно ударяют по имиджу Трампа как миллиардера, поскольку он пытается собрать больше денег как на свои судебные счета, так и на третью кандидатуру в Белый дом.

Решение уже вынесено в Нью-Йорке, где расположена собственность Трампа, включая Trump Tower, его пентхаус в Trump Tower, 40 Wall Street, его отель напротив Центрального парка и многочисленные жилые дома.

Согласно обзору, судебные решения не выносились в округах Флориды, включая Майами или Палм-Бич, где расположена собственность Трампа Мар-а-Лаго, гольф-клуб Trump National Doral и курорт, или округ Кук, штат Иллинойс, где расположен отель Трампа в Чикаго.

Теперь у Трампа есть четыре дня, чтобы выполнить приговор или заставить апелляционный суд разрешить ему опубликовать меньшую сумму или отложить обнародование платежа до окончания апелляции.

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