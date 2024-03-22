В США готовятся к аресту активов Трампа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
  •  102640 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
  •  111424 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
  •  137782 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
  •  116824 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
20 марта 2024, 14:58  •  135390 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
20 марта 2024, 14:14  •  128723 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  142044 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
19 марта 2024, 19:59  •  145475 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
19 марта 2024, 16:17  •  133620 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
19 марта 2024, 11:51  •  128500 просмотра

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18 марта 2024, 18:47  •  295478 просмотра

В США готовятся к аресту активов Трампа

Генеральная прокуратура Нью-Йорка подала судебные решения о возможном аресте активов Дональда Трампа, включая его поле для гольфа Seven Springs и поместье, в рамках усилий по взысканию 464 миллионов долларов с Трампа и его семьи после недавнего судебного решения, вынесенного против них.

политика •   •  6819 просмотра
В США готовятся к аресту активов Трампа

В Харькове прогремело около 15 взрывов, враг целится по энергетической структуре

Россия осуществила около 15 взрывов на объектах энергетической инфраструктуры Харькова, вызвав пожары и проблемы с электроснабжением.

Общество •   •  11187 просмотра
В Харькове прогремело около 15 взрывов, враг целится по энергетической структуре

FT: ЕС стремится обойти договор о запрете на покупку оружия для поддержки Украины

Европейский Союз планирует обойти запрет Договора о ЕС на закупку оружия из своего бюджета, чтобы увеличить военную помощь Украине.

Война •   •  11234 просмотра
FT: ЕС стремится обойти договор о запрете на покупку оружия для поддержки Украины

В Харькове прогремела серия взрывов

В Харькове, Украина, произошла серия взрывов, город, по сообщениям, был обстрелян российскими войсками, что вызвало воздушную тревогу в регионе.

Война •   •  12486 просмотра
В Харькове прогремела серия взрывов

В Запорожье слышны звуки взрывов

В Запорожье, Украина, прогремели взрывы, поскольку город попал под вражеский обстрел: российские войска выпустили несколько групп шахидов и крылатых ракет в сторону страны.

Война •   •  18210 просмотра
В Запорожье слышны звуки взрывов

Илон Маск анонсировал разработку нейрочипов для возвращения зрения слепым

Компания Илона Маска Neuralink планирует разработать нейрочипы под названием Blindsight для восстановления зрения для слепых, которые успешно прошли испытания на обезьянах и имеют целью в конечном итоге превзойти нормальное человеческое зрение.

Здоровье •   •  14758 просмотра
Илон Маск анонсировал разработку нейрочипов для возвращения зрения слепым

Зеленский призвал лидеров ЕС предоставить больше систем ПВО и боеприпасов Украине

Зеленский призвал лидеров ЕС предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны и боеприпасов, чтобы защитить ее города от российского террора и победить Путина в битве за украинское небо.

Война •   •  16831 просмотра
Зеленский призвал лидеров ЕС предоставить больше систем ПВО и боеприпасов Украине

Совет МВФ завершил третий пересмотр программы расширенного финансирования. Что это значит для Украины: объяснение НБУ

Совет директоров МВФ одобрил третий пересмотр программы расширенного финансирования для Украины, что позволяет немедленно выделить около $880 млн на поддержку расходов государственного бюджета Украины, международных резервов и макрофинансовой стабильности.

Экономика •   •  16967 просмотра
Совет МВФ завершил третий пересмотр программы расширенного финансирования. Что это значит для Украины: объяснение НБУ

"Мы полны решимости действовать быстро", - президент Совета ЕС по замороженным российским активам

Лидеры ЕС согласились использовать деньги из замороженных российских активов для помощи Украине в закупке оружия, причем первый 1 миллиард евро может быть выделен до 1 июля, что отражает растущую необходимость в связи с войной в Украине.

Война •   •  15363 просмотра
"Мы полны решимости действовать быстро", - президент Совета ЕС по замороженным российским активам

США сбили две ракеты и беспилотник хуситов в Красном море

США сбили в Красном море две ракеты и беспилотник, запущенные повстанцами-хуситами из Йемена.

Война •   •  14488 просмотра
США сбили две ракеты и беспилотник хуситов в Красном море